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6 أكتوبر 2021 يوما عظيما ينتظره المصريون للاحتفال بذكرى النصر المجيدة وتحرير الأرض ورد الاعتبار، وتقديرا لهذا اليوم العظيم، دائما تمنح الحكومة المصرية الموظفون اجازة رسمية للاحتفال بهذا الحدث الكبير الذي حققه الجيش المصري العظيم منذ ما يقرب من 48 عاما.

ووفقا لقرار مجلس الوزارء، فيتم ترحيل الإجازات التي تأتي منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، على أن يكون إجازة 6 أكتوبر الموافق يوم الأربعاء المقبل، الخميس 7 أكتوبر.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وعبّر رئيس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعًا واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.