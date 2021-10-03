★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الإقتصاد القومى للبلاد خلال شهر.

وفى مجال الحد من إنتشار فيروس كورونا، تم ضبط 29493 قضية تموينية متنوعة، وغلق 21807 محل مخالف لقرار الغلق، و6504 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 37605 أرجيلة.

كما تم ضبط 287929 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ286562 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 1367 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وفى مجال الأمن العام تم إستهداف البؤر الإجرامية بنطاق بحيرة المنزلة بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 287 متهم وبحوزتهم 136 قطعة سلاح نارى و140 قطعة سلاح أبيض، و163 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 21752 حكم قضائى متنوع، ضبط 1723 قضية متنوعة.

كما تم ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 13 متهم، إرتكبوا 29 حادث، وضبط متهم هارب مطلوب ضبطه، وضبط وفحص 10942 عنصر إجرامى.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت الجهود عن مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط 1863 عنصر إجرامى شديد الخطورة بإجمالى مضبوطات 1156 قطعة سلاح نارى .

أما في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 5045 قطعة سلاح نارى بحوزة 4266 متهم، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و61 تشكيل عصابى، ضموا 223 متهم، إرتكبوا 362 حادث.

كما تم ضبط 815 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة،، وتنفيذ 2383635 حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 7444 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 8210 متهم، و6 قضايا غسل أموال بلغوا إجمالياً قرابة 207 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة.

وفى مجال ضبط القضايا النوعية تم كشف غموض 313 حادث بإجمالى 522 متهم وفى مجال ضبط قضايا المصنفات تم ضبط 1396 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و819914 مخالفة مرورية متنوعة، ورفع 1488 سيارة و173 دراجة نارية.

وفى مجال القضايا التموينية، تم ضبط 36612 قضية تموينية متنوعة، وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 330757 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 273،252،119 مليون جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 7875 قضية في مجال التهرب الضريبى، وبلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 17،030،668 مليون جنيه.

أما في مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 100 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام والإحتيال المصرفى، بقيمة إجمالية بلغت 444٫337٫119 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.