متحدث الصحة: المملكة تسجل ولله الحمد تراجعاً كبيراً وانخفاضاً في تسجيل الحالات

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أهاب بالجميع المبادرة والمسارعة لأخذ الجرعتين من لقاح كورونا

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي أن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض، وبخاصة في المملكة التي تسجل ولله الحمد تراجعاً كبيراً وانخفاضاً في تسجيل الحالات، مبيناً أنه تجاوز عدد الجرعات من لقاح كورونا المعطاة في المملكة 42 مليون جرعة، كما استكمل التحصين أكثر من 18 مليونًا و800 ألف شخص، منوهاً أن منطقة الباحة تتصدر نسب المحصنين بجرعتين من اللقاح في مناطق المملكة بـ 68،6%، تليها الرياض 68،3%، ومن ثم المنطقة الشرقية 66،58%، ومكة المكرمة 60،1%، عسير 58،1%، القصيم 57،7%، جازان 56،1%، تبوك 55،9%، حائل 53،4%، الحدود الشمالية 52،9%، المدينة المنورة 52،4%، نجران 51،6% ،الجوف 51،5%.

وأضاف أن النسب شهدت تزايداً خلال الأسبوع المنصرم، وأن هناك 3 مناطق شهدت تجاوز الـ 65% ممن أخذوا الجرعتين وهي الباحة والرياض والشرقية، مهيباً بالجميع المبادرة والمسارعة لأخذ الجرعتين، مشيراً إلى أن الدراسات والوضع الحالي يؤكد على أن الحالات التي تسجل إصابتها بالفايروس ومنها ما يستدعي الدخول إلى العناية المركزة هي للأشخاص الذين لم يستكملوا الجرعتين.

ونوه الدكتور العبدالعالي بالبيان الذي سبق نشره حول اشتراط الحصول على التحصين بجرعتين للدخول إلى عدد من المناشط، مبيناً أهميته كونه الوسيلة الوحيدة لحمايته وأبناء المجتمع، حيث إن التعافي من الإصابة لا يكفي، وكذلك التعافي من الإصابة مع أخذ جرعة واحدة لا يكفي لمواجهة المتحورات حول العالم .

وأبان أن هناك تحديثات جديدة سيقوم بها تطبيق توكلنا من حيث الحالة الصحية ومن أبرزها أنه اعتباراً من 10 أكتوبر سيكون حالة محصن فقط لمن أكمل تحصينه بجرعتين، وفي تلك الحالة سيكون الشخص محصنًا، لافتاً أن لقاح الانفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاحات كورونا.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 41 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547262) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2208) حالات نشطة، وبلغ عدد الحالات الحرجة (181) حالة .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام عبدالمنعم سعيد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (536330) حالة بإضافة (49) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (8724) حالة، بإضافة (2) حالتي وفاة، رحمهم الله جميعاً.

فيما أوضح متحدث وزارة الحج والعمرة المهندس هشام عبدالمنعم سعيد أن الممكنات والتنظيمات الرئيسية في نموذج العمرة التي ستنطلق في 17 صفر 1443 تعتمد على 4 محاور, التخطيط وآلية التنظيم, والحركة وإدارة الحشود, ومراكز الخدمة والبنية التحتية, والإعلام والتوعية, بمشاركة وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة وعدد من الجهات الحكومية.

وأشاد بالدور الرئيس للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال إدارة عملية منظومة الحشود داخل ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف: قامت وزارة الحج والعمرة باستحداث أربعة مراكز رئيسية للخدمة والبنى التحتية لاستقبال وتجمع ونقل ضيوف الرحمن بشكل آمن حسب الفترات الزمنية المخصصة لهم, كما ركزت الوزارة على توعية ضيوف الرحمن بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية واستكمال جرعات التحصين وغيرها من الوثائق والتنظيمات والتشريعات التي سبق الإعلان عنها التي كان الهدف منها الحفاظ على صحة الإنسان وعدم تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه عند البدء بنموذج العمرة الآمنة تم البدء بستة آلاف معتمر في اليوم الواحد ووصلنا إلى 70 ألف معتمر في اليوم الواحد, كما كانت هناك خطط وآليات لزيادة الطاقة الاستيعابية في الأيام القادمة بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن, مؤكدًا أنه حتى هذا اليوم لم تسجل إصابات بفيروس كورونا بين المعتمرين ولله الحمد .

وتطرق إلى أبرز الإنجازات في نموذج العمرة الآمنة قائلاً: "حتى الشهر الفائت تم رصد أكثر من 21 ألف تأشيرة عمرة للقادمين من خارج المملكة، وهذا دليل إيجابي على زيادة معدلات الطلب للقادمين لأداء العمرة من خارج المملكة مع اتباعهم لجميع الإجراءات التي وضعتها وزارة الحج والعمرة للحفاظ على صحتهم".

وتابع يقول: "من المبادرات النوعية لوزارة الحج والعمرة إنشاء مراكز الخدمة الشاملة المعروفة بمراكز العناية, حيث خدمت حتى الآن أكثر من 21 ألف مستفيد من ضيوف الرحمن وقدمت لهم كل أنواع العون والمساعدة أثناء تواجدهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة, كما تم منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة تمكين أكثر من عشرة ملايين معتمر من أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة والحفاظ على صحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا, فيما بلغ إجمالي التصاريح الممنوحة للمعتمرين والزائرين والمصلين أكثر من 30 مليون تصريح.