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مجزرة جديدة للحوثيين بمأرب.. 3 صواريخ تقتل طفلين وامرأة

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مجزرة جديدة للحوثيين بمأرب.. 3 صواريخ تقتل طفلين وامرأة مجزرة جديدة للحوثيين بمأرب.. 3 صواريخ تقتل طفلين وامرأة
لجأت لاستهداف الأحياء السكنية رداً على الخسائر التي تتكبدها بجبهات القتال

مجزرة جديدة للحوثيين بمأرب.. 3 صواريخ تقتل طفلين وامرأة

ارتكبت مليشيا الحوثي مجزرة جديدة في صفوف المدنيين بمدينة مأرب، مساء اليوم، حيث قُتِل عدد من المدنيين؛ إثر إطلاق مليشيا الحوثي 3 صواريخ بالستية على الأحياء السكنية بمدينة مأرب، اليوم الأحد.

وقالت مصادر محلية: إن مليشيا الحوثي استهدفت حي الروضة بمدينة مارب، بـ3 صواريخ بالستية، مساء اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل طفلين وامرأة وتدمير منزل بالكامل.

ولجأت المليشيا لاستهداف الأحياء السكنية ردًا على الخسائر البشرية التي تتكبدها في جبهات القتال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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