«التعليم العالي»: تفويض رؤساء الجامعات لاتخاذ قرارات مواجهة كورونا وانتظام العام الدراسي

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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار فوض رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات حسب الظروف في كل جامعة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي لأي شخص غير حاصل على لقاح كورونا وفقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات، فضلا عن ربط السكن في المدن الجامعية بتلقي اللقاح.

وأوضح عبدالغفار، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بتقديم عدد كبير من التيسيرات ومنها التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة «طالب جامعي» على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر، بالإضافة إلى مراكز التطعيمات التي وفرتها كل جامعة لطلابها.

وأكد أن الوزير وجه بضرورة وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية فهمهم للتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.