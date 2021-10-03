أخبار عاجلة

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
«تعبي راح لحد تاني وزعقت له جامد».. جنش يكشف كواليس خلافه مع كارتيرون -
أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة -
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق -
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية -
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم العالي»: تفويض رؤساء الجامعات لاتخاذ قرارات مواجهة كورونا وانتظام العام الدراسي

Print
«التعليم العالي»: تفويض رؤساء الجامعات لاتخاذ قرارات مواجهة كورونا وانتظام العام الدراسي «التعليم العالي»: تفويض رؤساء الجامعات لاتخاذ قرارات مواجهة كورونا وانتظام العام الدراسي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار فوض رؤساء الجامعات في اتخاذ القرارات حسب الظروف في كل جامعة، مشيرا إلى أنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي لأي شخص غير حاصل على لقاح كورونا وفقا لقرار المجلس الاعلي للجامعات، فضلا عن ربط السكن في المدن الجامعية بتلقي اللقاح.

وأوضح عبدالغفار، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بتقديم عدد كبير من التيسيرات ومنها التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم للطالب من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ وذلك بعدما أضافت وزارة الصحة والسكان خانة «طالب جامعي» على موقع التطعيمات لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات بهدف الوصول للمستهدفات قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له السبت الموافق 9 أكتوبر، بالإضافة إلى مراكز التطعيمات التي وفرتها كل جامعة لطلابها.

وأكد أن الوزير وجه بضرورة وضع خطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية فهمهم للتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد

رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد

كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم

مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم