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شيخ الأزهر ينهي رحلته العلاجية بألمانيا ويتوجه إلى روما للمشاركة في قمة قادة الأديان

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شيخ الأزهر ينهي رحلته العلاجية بألمانيا ويتوجه إلى روما للمشاركة في قمة قادة الأديان شيخ الأزهر ينهي رحلته العلاجية بألمانيا ويتوجه إلى روما للمشاركة في قمة قادة الأديان

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غادر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مركز العلاج الطبيعى بألمانيا، الأحد، متوجهًا إلى العاصمة الإيطالية روما ليستأنف نشاطه العالمى بالمشاركة في قمتى قادة الأديان بشأن المناخ والتعليم التي تبدأ غداً الاثنين.

ونشرت مشيخة الأزهر، الأحد، مقطع لمغادرة ووصول شيخ الأزهر إيطاليا قادما من ألمانيا، مؤكدة أن شيخ الأزهر يشكر جموع المسلمين والمحبين في وخارجها الذين سألوا عنه ودعوا الله من أجله، ويطمئن الجميع أنه بخير وبصحة جيدة والحمد لله.

وأنهى شيخ الأزهر رحلته العلاجية وغادر ألمانيا اليوم حيث انتهاء رحلته العلاجية التي بدأت الثلاثاء 21 سبتمبر، والتوجه إلى العاصمة الايطالية روما.

ويشارك شيخ الأزهر في أعمال مؤتمر قمة قادة الأديان من أجل تغير المناخ تحت عنوان (الإيمان والعلم) في الـ4 من أكتوبر، والذى يعد تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة COPE 26 (مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ)، بحضور القادة السياسيين في الفترة ما بين 31 أكتوبر وحتى 12 نوفمبر من العام الحالي.

كما يشارك شيخ الأزهر في اجتماع قادة الأديان بشأن التعليم تحت عنوان (نحو اتفاق عالمى من أجل التعليم) في الخامس من أكتوبر والذى يوافق يوم المعلم العالمى، ومن المقرر أن يشارك شيخ الأزهر قادة الأديان في توجيه التحية والشكر للمعلمين والمعلمات حول العالم على جهودهم التي يبذلونها خاصة مع تفشى ، وقدرتهم على التكيف مع ما فرضته هذه الجائحة من ظروف متعلقة بالتعليم.

وأجرى شيخ الأزهر، خلال رحلته العلاجية بألمانيا جلسات علاج طبيعى على العمود الفقرى في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، بعد أن تلقى توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقرى، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجه إلى علاج طبيعى مكثف على الفقرات القطنية.

وأعرب الأزهر الشريف عن تقديره بكل اعتزاز المشاعر النبيلة، والدعوات الصادقة، والمحبة الحقيقية التي أظهرتها جماهير المصريين والمسلمين من حول العالم لشيخ الأزهر.

المصرى اليوم

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