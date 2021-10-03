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الأدب الإيطالي من ضواحي ميلانو إلى معرض الرياض الدولي للكتاب

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الأدب الإيطالي من ضواحي ميلانو إلى معرض الرياض الدولي للكتاب الأدب الإيطالي من ضواحي ميلانو إلى معرض الرياض الدولي للكتاب
400 إصدار توفره دار منشورات المتوسط للقراء

الأدب الإيطالي من ضواحي ميلانو إلى معرض الرياض الدولي للكتاب

أثارت دار منشورات المتوسط اهتمام القراء في معرض الرياض الدولي للكتاب، بعد ترجمتها لكتب الثقافة والأدب والشعر والرواية والثقافة المجتمعية الإيطالية سواء القديم أو الحديث منها.
وتأسست الدار في عام 2015م بمدينة ميلانو الإيطالية، ولم تقتصر ترجمتها للكتب الإيطالية فحسب، بل شملت الكتب والدراسات الإسبانية والفرنسية واليونانية وغيرها من اللغات، بعد اختيار دقيق لنوعية الكتاب والدراسة وأهميته، وتوفر الدار حالياً 400 إصدار منفرد.
وأطلقت الدار "مركز دراسات ثقافات المتوسط" وذلك للأبحاث والدراسات الثقافية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، تتناول خلاله مدى تفاعل هذه الثقافات فيما بينها ومدى تأثيرها على تطور وتقارب هذه الشعوب ثقافياً واجتماعياً.
وقدم مدير التوزيع للدار أحمد عبدالقادر شكره للقائمين على المعرض، وقال: أن تلتقي بالجمهور السعودي ذلك يعني أنك تلتقي بجمهور قارئ نهم يبحث عن الكتاب نوعاً وكماً وهذا يزیدنا رغبة في التواصل الثقافي الذي يعزز من حضور الكتاب الإيطالي في الثقافة .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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