أخبار عاجلة

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
«تعبي راح لحد تاني وزعقت له جامد».. جنش يكشف كواليس خلافه مع كارتيرون -
أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة -
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق -
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية -
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

بث مباشر الآن ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي

Print
بث مباشر الآن ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي بث مباشر الآن ليفربول (0)-(0) مانشستر سيتي لحظة بلحظة الدوري الإنجليزي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يلتقي فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مع نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

الوسط: رودري - دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس - فودن - جريليش

أبرز أحداث اللقاء

بداية المباراة

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 3-10-2021

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ميلنر- فان دايك- ماتيب- روبرتسون

خط الوسط: هندرسون- كيتا- فابينيو

خط الهجوم: محمد صلاح - ماني- جوتا

مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد

رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد

كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم

مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم