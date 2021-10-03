جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أعلن بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه في مواجهة نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: ايدرسون

الدفاع: كالي والكر - روبن دياز - لابورت - كانسيلو

الوسط: رودري - دي بروين برناردو سيلفا

الهجوم: جيسوس - فودن - جريليش

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــــا