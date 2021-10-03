محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي بقمة الدوري الإنجليزي

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أعلن يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح تشكيل فريقه ضد نظيره مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 3-10-2021 ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: اليسون بيكر

الدفاع: ميلنر- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

الوسط: فابينهو- هندرسون- كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- ديوجو جوتا

يواجه ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره مانشستر سيتي عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة- السادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة ضمن منافسات الأسبوع السابع من منافسات الدوري الإنجليزي البريميرليج.

من المقرر أن تتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة ليفربول محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

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