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غزل المحلة: لم نغلق ملف الصفقات بعد ضم 13 لاعبًا

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غزل المحلة: لم نغلق ملف الصفقات بعد ضم 13 لاعبًا غزل المحلة: لم نغلق ملف الصفقات بعد ضم 13 لاعبًا

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أكد خالد كرم، عضو مجلس إدارة غزل المحلة، والمتحدث الرسمى للنادى، أنه سيتم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقة أواثنتين، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال خالد كرم، في تصريحات تليفزيونية:«لم نغلق ملف الانتقالات الصيفية حتى الآن، هناك صفقة أو اثنتين في مركز خط الهجوم، لتدعيم هجوم الفريق».

وأضاف: «نجحنا حتى الآن في التعاقد مع 13 لاعبًا على مستوى عالٍ من الكفاءة الفنية، خاصة بعدما رحل عن الفريق 12 لاعبًا في نهاية الموسم الماضي».

وتابع: «الفريق يتواجد حاليًا في معسكر في الإسماعيلية، يخوض من خلاله بعض المباريات الودية، لكي نقف على مستوى اللاعبين ونضع أيدينا على التشكيل الأساسى».

يُذكر أن غزل المحلة أعلن في الساعات الماضية تعاقده رسميًا مع المدغشقري باولن فوافي والتنزاني حميد ماو.

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