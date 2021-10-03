تحرير 220 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية في بني سويف

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تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج جهود الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية في الفترة من 26 سبتمبر الماضى إلى 2 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبدالله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 220 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 35 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و21 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و66 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و54 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و2 محضر للتصرف في 47 جوال دقيق مدعم، و35 محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفة توقف عن ممارسة النشاط، ومخالفة لضبط ماكينة صرف الخبز خارج المخبز.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعارالمواد التموينية، و2 مخالفة لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و4 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و14 محضرًا لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، ومحضر ضد المسؤولين عن محلات تجارية لقيامهم بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة،و 5 محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 90 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية، وتحرير محضر لعدم الإعلان عن وجود مخزن تابع له.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات، تم تحرير محضر ضد أحد التجار لتجميعه كمية سولار مقدارها 550 لتر سولار بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتريح منها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والعرض على النيابة العامة، وتحرير محضر ضد أحد مستودعات البوتاجاز لقيامه بالتصرف في 100 اسطوانة بوتاجاز منزلية و50 اسطوانة، وتحرير 2 محضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل، وتحرير 2 محضر لمستودعات بوتاجاز لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار استبدال اسطوانات البوتاجاز وعدم الإعلان عن المدير المسؤول والعاملين بالمستودع، بجانب تنفيذ تأشيرة النيابة العامة في محضر خاص بسرقة مواد بترولية من خط بترول حيث قامت المديرية بتشكيل حملة بالاشتراك مع قسم الشرطة المختص والدفاع المدني بفحص حمولة السيارة وتفريغ حمولتها بأحد محطات البنزين المصرح لها وتم إفراغ حمولة السيارة المضبوطة وقدرها 18300 لتر سولار وتم اتخاذ اللازم وإعداد تقرير بذلك للعرض على النيابة العامة.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري، تم سحب بعض عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد مصانع تجميع الألبان لقيامه بحيازة ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 400 كجم ألبان غير صالحة، و4 محاضر ضد تجار السجائر لحيازتهم سجائر ودخان مجهولة المصدر، ومحضر لاحد تجار قطع الغيار لحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر، فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31متقدم لمشروع جمعيتي «مبادرة حياة كريمة» بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ) و(ب)، وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة «ج» خارج نطاق المبادرة، والبالغ عددهم 32 متقدماً وجار استقبال باقى الطلبات.

كما تم افتتاح المعرض الرئيسي بمدينة بني سويف بحديقة النصر لطرح حلوى المولد النبوي، حيث تقوم أجهزة المديرية بالمتابعة المستمرة مع أصحاب المحلات بالبدء في الاستعدادات الخاصة لإقامة منافذ متعددة بدائرة المحافظة لتوفير مستلزمات المواطنين من هذه السلع بإنشاء شوادر بدائرة المحافظة أو مشاركة المحلات التجارية في المبادارات وبيع السلع بجودة عالية وسعر مناسب للجمهور، فضلا عن قيام المديرية بالإشراف على المعرض الرئيسي بحديقة النصر لتوفير الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية والأدوات المكتبية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث تقوم المديرية بالمتابعة مع أصحاب المحلات لإنشاء منافذ متعددة لتوفير تلك السلع والمستلزمات بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.

من جهته، وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، مسؤولي قطاع التموين، باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كل صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.