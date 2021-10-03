حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 5 متهمين «لاثنين منهم معلومات جنائية»، كما تم ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه في قضية «سرقة»، وتنفيذ (2163) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.