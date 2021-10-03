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قبل المولد النبوي.. ضبط مصنع بداخله خامات التصنيع مجهولة المصدر بالقاهرة

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قبل المولد النبوي.. ضبط مصنع بداخله خامات التصنيع مجهولة المصدر بالقاهرة قبل المولد النبوي.. ضبط مصنع بداخله خامات التصنيع مجهولة المصدر بالقاهرة

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تمكنت إدارة مباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله في تصنيع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الحلوى وخامات التصنيع عسل جلوكوز وسكر وجوز هند وسمسم وزبيب وفسدق و2 أسطوانة وأدوات التصنيع.

بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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