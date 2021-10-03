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علي الصاوي يتوج بذهبية بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

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علي الصاوي يتوج بذهبية بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه علي الصاوي يتوج بذهبية بطولة البريميرليج الدولية للكاراتيه

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توج على الصاوي لاعب المصري للكاراتيه، بذهبية بطولة البريميرليج الدولية، والمقامة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد فوزه على بطل المجر مارسيال يوسف تاسييدي، بنتيجة (2-1) ضمن منافسات وزن 68 كجم.

ونجح الصاوي في تحقيق ميدالية ذهبية لتصبح هي الذهبية الأولى لمصر بعد برونزيتي سهيلة أبوإسماعيل ومنة الله شعبان.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركه في البطولة: كريم أبوعيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازم مسعد وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنة الصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد.

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبدالقادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة، وهاني قشطة مدرب كوميته سيدات، ومحمد عبدالرحمن مدرب كوميتيه رجال، والدكتور أحمد الصاوي أخصائي علاج طبيعي وتامر حلمى إداري، كما تضم البعثة الحكمين الدوليين فتوح على عباس وعصمت زكي.

المصرى اليوم

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