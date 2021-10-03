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مصرع ٣ وإصابة ٤ أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك في بني سويف

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مصرع ٣ وإصابة ٤ أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك في بني سويف مصرع ٣ وإصابة ٤ أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك في بني سويف

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لقي ٣ مصرعهم وأصيب ٤ أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بتوك توك بالطريق الزراعي أمام قرية الحاجر بمركز بني سويف، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى.

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، بتصادم ملاكي بتوك توك أمام قرية الحاجر بالطريق الزراعي وتبين مصرع كلا من وهم فوزي شعبان محمد، رقيب شرطة، 47 سنة، وزيدان قرني عبدالمولي 43 سنة، ونجله «أحمد» 13 سنة.

والمصابون هم، شريفة صابر محمد، 37 سنة، مقيمة ببني سويف، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود عبدالرازق عباس، 55 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد شعبان بيومي 28 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وأمين محمود عبدالرازق، 47 سنة، أمين شرطه، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إيداع حالات الوفاة بمشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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