«أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضية».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الآثرية ضبط (1) قضية، في مجال الأمن العام تم ضبط (43) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1351) مخالفة مرورية متنوعة،وضبط(3) قضايا مخدرات، كما تنفيذ (241) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها» .