أخبار عاجلة

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي» -
رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد -
كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي -
مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم -
«تعبي راح لحد تاني وزعقت له جامد».. جنش يكشف كواليس خلافه مع كارتيرون -
أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة -
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق -
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية -
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

Print
«أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة «أمن المنافذ»: ضبط قضيتي تهريب و43 قضية أمن عام خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «إستمراراً لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضية».

وأضافت: «في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الآثرية ضبط (1) قضية، في مجال الأمن العام تم ضبط (43) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1351) مخالفة مرورية متنوعة،وضبط(3) قضايا مخدرات، كما تنفيذ (241) حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (3) قضايا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

جنش: «ضيعت عمري في الزمالك.. والنادي تخلى عني في أزمتي»

رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد

رئيس بعثة الزمالك: فخور بما قدمه الأبيض في مونديال أندية اليد

كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

كريم الدبيس: رفضت عرضا للاحتراف في بلجيكا من أجل الأهلي

مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم

مايكل تومسون: مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم