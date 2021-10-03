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انتقادات لـ 3 الكبار في برشلونة .. سبب رئيسي في انهيار الفريق

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انتقادات لـ 3 الكبار في برشلونة .. سبب رئيسي في انهيار الفريق انتقادات لـ 3 الكبار في برشلونة .. سبب رئيسي في انهيار الفريق

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سيطرت حالة من الاستياء على الجماهير الكتالونية ووسائل الإعلام في إسبانيا بسبب النتائج الهزيلة التي يحققها فريق برشلونة في الفترة الأخيرة.

ووجهت تقارير إسبانية انتقادات حادة لعدد من لاعبي فريق برشلونة الكبار بسبب الأداء السيء الذي يقدمه الفريق في الأسابيع الأخيرة وآخرها الخسارة أمام فريق أتلتيكو مدريد مساء السبت بثنائية نظيفة في بطولة الدوري الإسباني وقبلها كانت الخسارة المذلة أمام فريق بنفيكا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأرجع تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد أن الثلاثي سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه وسيجيو بوسكيتس سبب تراجع نادي برشلونة.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية في تقرير لها اليوم: «هناك بعض اللاعبين يمثلون مشكلة في برشلونة أكثر من كونهم يمنحون الفريق الحلول، فمثلاً إذا كنت تريد تطبيق الضغط العالي في مناطق الخصم فلا يمكن اللعب بجيرارد بيكيه لأنه يشكل عائقاً كونه يريد دائماً التراجع لا التقدم».

وأضاف التقرير: «سيرجيو بوسكيتس المباريات الكبيرة «تقيلة عليه» وفي وجود هذا الثنائي تزداد المساحات في الفريق مما يمنح المنافسين الخطورة».

وتابع التقرير: «سيرجي روبيرتو لاعب متعدد المراكز لكنه غير قادر على صناعة الفارق ليكون لاعباً لبرشلونة والأن يبدو أن الإدارة ستجدد عقده وهذا يغضب الكثير من الجماهير».

المصرى اليوم

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