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استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادي، القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السفير الكونغولي نقل رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التي تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية في إطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، وذلك استنادًا إلى الخبرة المصرية العريضة في إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة.

وطلب الرئيس من جانبه نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الكونغولي «تشيسيكيدي»، مشيدًا بالجهود الدؤوبة للكونغو الديمقراطية في إطار رئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومؤكدًا استمرار مصر في مساندة الجانب الكونغولي للاضطلاع بالمسؤولية الهامة لقيادة العمل الأفريقي المشترك خلال العام الحالي، وكذلك على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وذلك امتدادًا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين التي تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المشترك داخل القارة الأفريقية.

وشهد اللقاء التباحث حول تطورات عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة القارية والتي تمثل أولوية على أجندة الاتحاد الأفريقي خلال الفترة الحالية.