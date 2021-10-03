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فريال أشرف تحصد فضية الدوري العالمي للكاراتيه

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فريال أشرف تحصد فضية الدوري العالمي للكاراتيه فريال أشرف تحصد فضية الدوري العالمي للكاراتيه

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نجحت فريال أشرف، لاعبة الوطني للكاراتيه، في الفوز بالميدالية الفضية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، التي تستضيفها موسكو في الفترة من 1 حتى 3 من شهر أكتوبر الحالي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مميزة في البطولة، وحصد العديد من الميداليات .

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه كلا من: كريم أبوعيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازم مسعد وعبدالله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنة الصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد .

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبدالقادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وهاني قشطة مدرب كوميته سيدات ومحمد عبدالرحمن مدرب كوميتيه رجال والدكتور أحمد الصاوي إخصائي علاج طبيعي وتامر حلمي إداري، كما تضم البعثة كلا من الحكمين الدوليين فتوح على عباس وعصمت زكي .

جدير بالذكر أن فريال أشرف هي صاحبة الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.

المصرى اليوم

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