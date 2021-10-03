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بسبب المونوريل.. تحويلات مرورية لتنفيذ بشارع يوسف عباس بالقاهرة ( التفاصيل )

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بسبب المونوريل.. تحويلات مرورية لتنفيذ بشارع يوسف عباس بالقاهرة ( التفاصيل ) بسبب المونوريل.. تحويلات مرورية لتنفيذ بشارع يوسف عباس بالقاهرة ( التفاصيل )

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة للقادم من شارع على أمين إتجاه طريق النصر (إستكمال التحويلات المرورية المنفذة والخاصة بأعمال إنشاء المحطة) بالوصلة من شارع السوق وحتى طريق النصر.

الأمر الذي يستلزم الغلق مع تنفيذ تحويلات مرورية بشارع يوسف عباس للقادم من شارع على أمين تجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع إسماعيل القبانى والدوران والعودة تجاه شارع الطيران فيميناً شارع الطيران وصولاً لطريق النصر، لمدة 15 يوم ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً بعد منتصف الليل يوم الأحد الموافق 3/10/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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