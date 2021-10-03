"الغامدي": منع العمالة الوافده بالتحريج على أي بضاعة وطنية

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رحّب بمنح السعوديين والسعوديات فرص عمل في أسواق النفع العام

‬رحّب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي منح السعوديين والسعوديات فرص العمل في أسواق النفع العام

وأشار المهندس "الغامدي" إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات ذات العلاقة في لجنة التوطين بسوق الخضار والفاكهة المركزي بجدة؛ بهدف زيادة مشاركة الشباب في سوق العمل وتسعى الوزارة لتذليل كل العقبات وتسخير كل الامكانيات لخدمة هذه الفئة الهامة من المجتمع، عبر خلق منظور اجتماعي ايجابي عنهم من خلال برامج التأهيل المهني والأنشطة المختلفة التي تقدم لهم من الجهات المختلفة.

وأوضح "الغامدي"، عقب دخول أول سيدة سعودية في العمل بحلقة الخضار ومنحها رخصة دلالة أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ترصد يوميا عبر نشرة أسعار المنتجات الزراعية (خضار، فواكه، لحوم، أعلاف)، مشيراً إلى أهمية دور البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة، وتكاتف الجهات في محاربة البسطات العشوائية التي تسمح لمخالفي نظام الاقامه بالعمل والتستر والتاثير على السوق المحلي برفع أو خفض الأسعار والمتضرر الأول من هذه المباسط المزارع المحلي.

وذكر أن النظام يمنع المحرجين غير الحاملين بطاقة محرج من التحريج وعدم السماح إطلاقاً لأي عمالة وافدة بالتحريج على أي بضاعة وطنية، وفي حالة مخالفة ذلك من قبل أي دلال سيتم مصادرة جميع البضائع الموجودة بساحة الحراج، من قبل إدارة السوق وتطبيق الغرامات على المخالفين.