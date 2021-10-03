حضور أدبي كبير لضيف الشرف "العراق" في معرض الرياض الدولي للكتاب

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بـ13 دار نشر تحيي الحراك الثقافي العراقي السعودي

شاركت العراق كضيف شرف لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب الذي يعد الأكبر في تاريخ المملكة، بـ13 دار نشر عراقية تحيي الحراك الثقافي العراقي السعودي.

واحتفت وزارة الثقافة بضيفها الشرفي العراق، حيث يشارك من خلاله بجناح رئيسي يتوسط المعرض، يستعرض فيه العلاقات السعودية العراقية بصور للملك عبدالعزيز وملوك المملكة العربية السعودية خلال زيارتهم للعراق.

وأفاد مدير الجناح العراقي الدكتور عارف الساعدي، أن العراق لم يحضر بكتبه فحسب، بل حضر بكبار مثقفيه وشعرائه ومبدعيه، مؤكداً على قوة التقارب الثقافي العراقي السعودي والأخوة بين البلدين الشقيقين.

وتحدث عن شارع المتنبي الذي تباع فيه الكتب على شوارع بغداد.

وقال: "هو ليس لبيع الكتب فقط إنما هو للاحتفاء الثقافي الكبير الذي يحدث لكل يوم جمعة من جمعات بغداد، حيث يتجمع المثقفون من كافة أنحاء بغداد والعراق"، مشيراً إلى أنها "معلم ثقافي حتى للزوار وهي نبضنا ورئتنا الثقافية التي نتنفس منها، وهو جزء من الثقافة والذاكرة العربية والعراقية".

ويقام على مدار المعرض أكثر من 8 جلسات عراقية وجلسات عراقية سعودية شعرية وموسيقية، منها جلسة عن الجواهري وجلسة عن علي جواد الطاهري يتحدث فيها نقاد عراقيون وسعوديون.

وأشار السعدي إلى أن مكانة المملكة الثقافية وتأثيرها في المحيط العربي شكل أهمية كبيرة لدى المثقفين العرب واهتمامًا أكبر بكل الفعاليات الثقافية السعودية، لكونها منبراً مهماً في توثيق وتسويق الثقافة العربية والعالمية، ومشاركتنا في معرض الرياض الدولي للكتاب كضيف شرف يؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والارتباط الثقافي الكبير الذي وثقته المواقف الأخوية بين البلدين.

ولفت وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حسن ناظم، أن المعرض فرصة للاجتماع مع المثقفين العرب، وأنه ليس معرضاً فحسب، بل هو احتفالية ثقافية عربية تجمع الثقافة العربية في أروقة هذا المكان، مقدماً شكره لوزارة الثقافة على فتح النافذة للثقافية العراقية لتكون حاضرةً في المعرض.

فيما أعرب مدير دار شهريار العراقية للنشر والتوزيع الدكتور صفاء ذياب، عن بالغ شكره لوزارة الثقافة على إتاحتها الفرصة للمشاركة ولاختيار العراق ضيف شرف، الأمر الذي دعا وزارة الثقافة العراقية بدخولها "بكل ثقلها"، وذلك بجلب العديد من دوَر النشر والشعراء والأدباء والفنانين والمطربين، داعياً دوَر النشر السعودية للمشاركة في المعارض العراقية لتبادل الثقافات والمعرفة.

وأوضحت الناشرة العراقية من جمعية الناشرين والكُتبيين العراقيين رقية صاحب، عن سعادتها بالإقبال المرتفع من جمهور المعرض، مقدمةً شكرها للمملكة على استقبالها للوفد العراقي كضيف شرف وأدبيين.