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الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

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لتوعية أصحاب العمل والعاملين تزامنًا مع بدء تطبيقها

الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

نفّذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، اليوم الأحد، جولة رقابية بالتزامن مع بدء تطبيق قرارات التوطين للأنشطة "دور السينما، الأنشطة والمهن العقارية، التموينات والأسواق المركزية، المطاعم والمقاهي.

وشارك في الجولة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الجوف، نايل بن عبدالعزيز الرويلي، ومدير إدارة التفتيش بمكتب العمل مساعد الدرعان.

وسعت الجولة إلى توعية أصحاب العمل والعاملين بأهداف القرار، وإيضاح نسب التوطين المطلوبة، وأهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات".

الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

الموارد البشرية بالجوف تنفذ جولة تفتيشية للتوعية بقرارات التوطين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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