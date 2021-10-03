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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2165) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 11،7 طن أرز أبيض وفول معبأة داخل أجوله بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بالمنيا.

كما تم ضبط 43 طن مواد بترولية غاز صب تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بـ 223600 جنيهاً مع المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة إسطوانات البوتاجاز بالمنيا، وكما تم ضبط 23،3 طن أسمدة زراعيةمعبأة داخل شكائر بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع (المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية «دون ترخيص» بالمنيا.

وضبطت 3،15 طن مقطعات دواجن دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بالقاهرة.

كما تم ضبط 19 طن جبن أبيض معبأة داخل صفائح مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بالبحيرة.

كما تم ضبط 14،75 طن أرز أبيض وسكر حرمعبأة داخل أجوله وعبوات بدون مستندات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة – ماكينة تعبئة وتغليف «أدوات إنتاج» تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة سلع غذائية «بدون ترخيص» بالقاهرة، كما تم ضبط 10،72 طن «عسل جلوكوز وسكر حر وسمسم وعين جمل ولوز»مستلزمات إنتاج بدون مستندات «مجهولة المصدر» و8800 قطعة «حلوى المولد» مختلفة الأنواع معباة داخل عبوات «منتج نهائى» دون بيانات وتشكل خطراً على الصحة العامة و10000 عبوة فارغة بدون بيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج حلوى المولد) بالقاهرة.

كما تم ضبط 5 طن «سكر تموينى» 1200 عبوة «زيت تموينى» تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ 67700 جنيهاً) مع المدير المسؤول عن محل بدال تموينى بالبحيرة، كما تم ضبط 4،5 طن زيت طعام وكربونات أمنيوم معباة داخل تنكات وأجوله بدون مستندات «مجهولة المصدر» وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك مخزن لتجارة وتعبئة السلع الغذائية دون ترخيص بالشرقية.

كما تم ضبط 414 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعا للإستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أبارح بصورة غير مشروعة) بحوزة (المدير المسؤول عن مخبز بلدى) بمحافظة الدقهلية، وضبط 2،5 مليون قرص أدوية منشطات جنسية وفيتامينات وتخسيس ومكملات غذائية، مهربة جمركيا وغير مسجلة ودون مستندات مجهولة المصدر وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية دون ترخيص بالقاهرة.

كما تم ضبط 12300 عبوة أدوية تخسيس وكريمات تخسيس مهربة جمركيا وغير مسلجة وبدون مستندات مجهولة المصدر وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة و3 جهاز «تخسيس» دون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مركز للعلاج الطبيعى والتخسيس دون ترخيص بالجيزة.

كما تم ضبط 60 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات «مجهولة المصدر» ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بالمنوفية،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.