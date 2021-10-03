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أصدر المركز الوطني السعودي الإرشادي للأمن السيبراني، الأحد، تحذيرًا عالي الخطورة بسبب متصفح الانترنت واسع النطاق «جوجل كروم».

ونشر المركز السعودي للأمن السيبراني على صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صباح الأحد، تغريدة جديدة له، أطلقت تحذيرًا عالي الخطورة، حيال تحديث أمني في متصفح Google Chrome.

وأكد المركز السعودي أن «Google» أصدرت تحديثًا من أجل معالجة العديد من الثغرات في متصفح جوجل كروم Windows ،Mac ،Linux، وهو ما يمكن للمهاجمين «الهاكرز» من استغلال تلك الثغرات بغرض الكشف والإفصاح عن المعلومات، وتنفيذ ووضع برمجيات خبيثة.

وطالب المركز السعودي للأمن السيبراني بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71، في وقت أصدرت فيه جوجل تفسيرًا للتحديث، محذرة مستخدمي المتصفح.

ولفت المركز الإرشادي إلى أن طريقة التحديث المطلوبة تأتي عبر اتباع الخطوات التالية:

- افتح Chrome.

- انقر على المزيد «مساعدة معلومات عن Google Chrome»، أعلى يسار الشاشة.

- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام الموضوعة أسفل كلمة Google Chrome.

- يبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي.

- انقر على إعادة التشغيل.

أصدرت شركة جوجل«Google»، أمس السبت، تنبيها عاجلا لمستخدمي متصفح كروم «Chrome» الخاص بها، ودعت إلى تحديث البرنامج دون تأخير.

وذكر التحذير أنه يجب على أي شخص يستخدم متصفح «كروم» التأكد من استخدام أحدث إصدار دون تأخير.

وكشفت أنها بدأت عملية تحديث مهمة لبرنامجها الشهير للغاية، في محاولة لمنع تهديد أمني من استهداف مليارات المستخدمين.

ويعمل التحديث الجديد، المسمى (93.0.4577.82)، على إصلاح مجموعه 11 ثغرة أمنية، وما يجعل هذا التحديث أمرًا مهما هو اكتشاف أن 2 من الأخطاء الموجودة في «كروم» صنفتا كـ«هجوم يوم الصفر».

ويعد «هجوم يوم الصفر» أسوأ كابوس لمالكي الأجهزة؛ لأنه من المحتمل جدًا، أن المشكلة التي وجدتها جوجل مؤخرُا معروفة للمتسللين ويتم استغلالها بنشاط في الوقت الحالي.

ولهذا السبب سارعت «جوجل» إلى إصدار التحديث وطلبت من المستخدمين تنزيله بسرعة كبيرة.

تحذير أمني رقم: 345-2021