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افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال في غدًا

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افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال في السعودية غدًا افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال في غدًا

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تفتتح غدا الإثنين، بطولة لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، والتي تستضيفها لأول مرة في تاريخها، خلال الفترة من 5 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 رباع ورباعة، يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم.

وتقام البطولة برعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبحضور بدر القاضي، نائب وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مايكل إيراني.

من جانبه، قال الفيصل في كلمة له عبر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال: «إن استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جرّاء جائحة ، يجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030 وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي».

ورحّب وزير الرياضة بكافة اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني السعودية، متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة. ويمثل السعودية 13 رباعا ورباعة.

ويذكر أن مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة، وأفراد البعثات المشاركة، بدأوا بالتوافد على جدة منذ حيث استقروا فور وصولهم، في عدد من الفنادق المخصصة للبطولة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة.

المصرى اليوم

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