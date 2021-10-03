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أثناء عبورة الطريق.. مصرع موظف بالمعاش صدمته سيارة على دائري شبرا الخيمة
-
الأحد 10 أكتوبر 2021 01:51 صباحاً
إيهاب أمين: الأهلي لا يبخل علينا بالمكافآت.. و3 ملايين جنيه أعلى عقد في الفريق
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:51 صباحاً
نشوى مصطفى تكشف حقيقة إصابتها بكورونا للمرة الثانية
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:51 صباحاً
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:37 صباحاً
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:37 صباحاً
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:37 صباحاً
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:23 صباحاً
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:23 صباحاً
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي
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الأحد 10 أكتوبر 2021 01:15 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
من داخل أحد أقدم الكتاتيب في الغربية .. اقبال الأطفال لحفظ وتلاوة القرآن الكريم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 03 أكتوبر 2021 03:55 مساءً
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