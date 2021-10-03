ردود فعل واسعة على الحلقة الأولى من «حكاية ماريونيت»

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شهدت الحلقة الأولى من «حكاية ماريونيت» بمسلسل «ورا كل باب»، أحداثًا متلاحقة وسريعة، حيث بدأت الحلقة بحفل زفاف «مروة» التي تجسد شخصيتها دينا فؤاد و«حازم» الذي يجسد شخصيته محمود عبدالمغنى، وظهر خلال حفل الزفاف مدى حبهم لبعضهما، ولكن تبدل بعد مرور 7 سنوات من الزواج.

واستعرضت الحلقة الأولى المشاكل الحياتية التي يعاني منها الزوجين، حيث تطورت المشاكل بينهما إلى أن اضطر «حازم» للمبيت خارج المنزل، وبالتحديد في مقر عمله هربًا من المشاجرات المستمرة، كما أنه يعاني من مرض والدته ومن مشاكل كثيرة في العمل قدم على أثرها استقالته، ومن ناحيتها تعاني «مروة» دينا فؤاد من إحساسها بالإهمال من زوجها وبالوحدة نتيجة انشغاله الدائم بعمله حتى أنه أصبح لا يراعي ابنتهما «زينة» أيضًا، وفي محاولة بائسة منها لإيجاد حل لحياتها الزوجية طلبت «مروة» في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج العون من أحد الأطباء والذي أكد أنها يجب أن تتابع مع طبيب مختص.

واستمرت المشاكل الزوجية في تصاعد في ظل غياب الحوار بين الزوجين فاضطر «حازم» لبيع سيارته لسداد مصاريف المدرسة والنادي لابنته في الوقت الذي ترى فيه «مروة» أنه لا يهتم بهما، فقامت مروة بالتواصل مع إحدى السيدات من على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» والتي استغلت المعلومات الشخصية التي تدلي بها «مروة» على صفحات التواصل الاجتماعي عن حياتها الزوجية واقنعتها بأن تعطي لها رقم هاتف زوجها بحجة البحث عن عشيقته المجهولة والتي تجعله لا يهتم ببيته، وبدأت هذه السيدة في التخطيط لاستمالة قلب حازم لها وبالفعل قابلته في أحد المقاهي.

حكاية «ماريونيت» بطولة كل من دينا فؤاد، محمود عبدالمغني، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد صالح، وسبق وتم عرض حكايات «كدبة كبيرة» و«عائلة جيجي» و«رق الحبيب» و«قلب مفتوح» من مسلسل «ورا كل باب».