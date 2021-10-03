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فاز المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة «تحت 21 سنة» على نظيره البحريني بنتيجة (3-2) ضمن منافسات بطولة العالم المقامة حاليًا في إيطاليا وبلغاريا.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: (26-28)، (26-24)، (22-25)، (25-16)، (15-9)

وبهذه النتيجة يحل منتخب الفراعنة في المركز الـ13 في البطولة، بينما يحتل نظيره البحريني المركز الـ14.

وكان منتخب شباب الكرة الطائرة قد افتتح مشواره في بطولة العالم، بالخسارة أمام التشيك بنتيجة (0-3)، ثم الهزيمة أمام إيطاليا، قبل أن يختتموا فعاليات الدور التمهيدي بالخسارة أمام تايلاند، ثم كانت الخسارة أمام المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة، وأعقبها الخسارة مرة أخرى أمام المنتخب التايلاندي بنتيجة (3-1)، ثم الفوز على المنتخب المغربي بنفس النتيجة.

وتضم قائمة المنتخب الوطني: أنس شوقي، محمد السيد علوان، عبدالرحمن الحسيني، إياد إيهاب، أحمد أيمن، كريم صابر، مروان الصافي، عبدالرحمن توفيق، عمر شريف، محمد عمرو، محمد ممدوح، إبراهيم رسلان

ويترأس البعثة محمد عبدالرحمن عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، لإدارة كافة الشؤون الإدارية الخاصة بالبعثة.