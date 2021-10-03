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«الداخلية»: ضبط 58 قطعة سلاح و151 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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«الداخلية»: ضبط 58 قطعة سلاح و151 قضية مخدرات خلال 24 ساعة «الداخلية»: ضبط 58 قطعة سلاح و151 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (58) قطعة سلاح نارى، (151) قضية مخدرات وتنفيذ (51635) حكم قضائى متنوع.

أسفرت الحملات خلال24 ساعة عن تضبط 58 قطعة سلاح نارى، مع 59متهما، كما تم تنفيذ (51635) حكم قضائى متنوع

كما تم ضبط تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين، إرتكبوا حادث سرقة ماشية. في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (151) قضية مخدرات، بإجمالى (157) متهما كماتم ضبط (37) متهما

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (28) متهما، وضبط (376) دراجة نارية مخالفة، وضبط (23582) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال فحص السائقين تم فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية .

المصرى اليوم

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