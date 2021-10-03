"الحجرف" يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الخليجية - الفرنسية لخدمة المصالح المشتركة

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خلال استقباله وفدي الجمعية الوطنية الفرنسية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز العلاقات الخليجية- الفرنسية لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة اليوم، وفدي الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، ونائب عن منطقة هو-دو-سان جان لويس بورلانج، وعضوية كل من رئيسة لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة في الجمعية الوطنية ونائبة عن منطقة غار فرانسواز دوماس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة عضو مجلس الشيوخ لمنطقة فال-دو-مارن كريستيان كامبون.

وتم خلال الاستقبال، بحث علاقات التعاون والصداقة الخليجية- الفرنسية وضرورة العمل على تعزيزها في المجالات المختلفة لخدمة المصالح المشتركة، ولاسيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية والثقافية والعلمية.

كما استعرضت آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.