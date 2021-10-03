حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق بكفر الشيخ

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شهدت الوحدات القروية لمركز دسوق محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، حملات النظافة ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، وذلك تحت إشراف المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق ونواب رئيس المدينة لشؤون القرى محمد جميل، ووليد فلفل، بالإضافة إلى المرور على كل المدارس والاستعداد للعام الدارسي الجديد ومتابعة حالة المرافق العامة ودوارات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، والقيام بحملات نظافة بجوار كل المدارس وتهذيب وتقليم الأشجار، وإزالة الإشغالات.

وقام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الإمطار بالقرى والتوابع والقيام بتهذيب وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الإنارة العامة استعداد لفصل الشتاء ، بالإضافة الى متابعة المشروعات القومية القائمة بالقرى ورفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح وذلك للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الادارى وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية فضلاً عن استمرار العمل ، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.