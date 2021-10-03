«جبالي» يعلن النتيجة النهائية لانتخابات اللجان النوعية.. ورؤساء اللجان بلا تغيير

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أعلن المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية خلال الجلسة العامة اليوم الاحد. حيث اسفرت انتخابات اللجنة التشريعية عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدى بمنصب رئيس اللجنة كما فاز بمنصب الوكيلين النائبان إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي، وفاز على بدر بامانة السر.

فيما فاز النائب طارق رضوان برئاسة لجنة حقوق الإنسان، وفازم بمنصب الوكيلين النائبان أيمن أبوالعلا ومحمد عبدالعزيز، وجاء محمد تيسير مطر امينا للسر.

و فاز النائب احمد بدوى برئاسة لجنة الاتصالات واحمد نشات ومارثا واصف بمنصب الوكيلين وبامانة سر الجلنة محمد يسرى عبادة.

واسفرت انتخابات لجنة الطاقة والبيئة عن فوز النائب حسام عوض الله برئاسة اللجنة ورشا رمضان ومحمد الجبلاوى بوكالة اللجنة وخالد مشهور امينا للسر.

كما فاز النائب شريف الجبلى برئاسة لجنة الشؤون الأفريقية، كما فاز بمنصب الوكيلين النائبان عمرو هندي وسعداوي راغب ضيف الله، فيما فازت النائبة رشا أبوشقرة بأمانة السر.

فيما فاز النائب محمود حسين برئاسة لجنة الشباب والرياضة بالتزكية، وفاز النائبين سامر التلاوي وحسام غالي بمنصب الوكيلين والنائب حازم امام بأمانة السر .

كما فاز برئاسة لجنة الزراعة النائب هشام الحصري، وبمنصب الوكيلين النائبين صقر عبدالفتاح وحسن عبدالقادر ومحمد محمود عبدالقوى امينا للسر.

و فاز النائب عماد سعد حمود برئاسة لجنة الإسكان، وفاز بمنصب الوكيلين النائبين طارق شكري وأحمد عبدالمجيد وامين مسعود امينا للسر.

كام فاز النائب عبدالهادى القصبى برئاسة لجنة التضامن الاجتماعى واحمد فتحى ورضزى جعفر بمنصب الوكيلين وحسن المير امينا للسر.

وفاز برئاسة لجنة الشؤون الاقتصادية النائب أحمد سمير، وفاز بمنصب الوكيلين محمد سليمان ومحمد على عبدالحميد. واحمد جدياب امينا للسر .

وفاز برئاسة لجنة الخطة والموازنة النائب فخرى الفقى وياسر عمر ومصطفى سالم بمنص الوكيلين وعبدالمنعم امام امينا للسر .

وفاز النائب معتز محمود برئاسة لجنة الصناعة وجاء النائبان محمد السلاب ومحمد سعد عوض الله في منصب الوكيلين وشخاتة ابوزيد امينا للسر .

وفاز برئاسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر محمد كمال مرعى، وبمنصب الوكيلين هالة أبوالسعد ومحمد الجارحى، ومارسيل سمير امينا للسر:

وفاز علاء عابد برئاسة لجنة النقل والمواصلات وفاز بمنصب الوكيلين وحيد قرقر ومحمود الضبع وجاء محمد السيد عوض امينا للسر .

وفاز برئاسة لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش وبمنصب الوكيلين وسيم فخرى وسحر البزار واميرة صابر بأمانة السر .

وفازت برئاسة لجنة الثقافة والإعلام والآثار النائبة درية شرف الدين وبمنصب الوكيلين يوسف الحسينى ونادر مصطفى وهند رشاد بامانة السر وفي لجنة السياحة والطيران المدنى فازت نورا على برئاسة اللجنة وسيد قاسم واحمد الطيبى بوكالة اللجنة وامانى الشعولى بامانة السر:

وفي لجنة الصحة فاز النائب اشرف حاتم برئاسة اللجنة ومحمد الوحش ومحمود أبوالخير بمنصب الوكيلين وكريم حلمى بامانة السر. وفاز النائب على جمعة برئاسة اللجنة الدينية وأسامة العبدومنصف نجيب بمنصب الوكيلين ومحمد أبوهاشم بامانة السر .

واسفرت انتخابات لجنة القوى العاملة عن فوز عادل عبدالفضيل برئاسة اللجنة وسولاف درويش وإيهاب منصور بمنصب الوكيلين والفت المزلاوى بامانة السر .

وفاز النائب عاطف ناصر برئاسة لجنة القوى العاملة ومحمد حمدى ونافع عبدالهادى بمنصب الوكيلين وهشام حسين بامانة السر .و في لجنة التعليم والبحث العلمى فاز النائب سامى هاشم برئاسة اللجنة وماجدة بكرى ومنى عبدالعاطى بوكالة الللجنة وياسمين أبوطالب بامانة السر

وفاز يسرى المغازى برئاسة لجنة لاشؤون العربية وعباس السادات واحمد فؤاد اباظة بالوكيلين واحمد مقلد بامانة السر. وفي لجنة الإدارة المحلية فاز النائب احمد السجينى برئاسة اللجنة ومحمد الحسينى ومحمد وفيق بالوكيلين وعمرو درويش بامانة السر .

وعقب اعلان النتيجة هنأ المستشار الدكترو حنفى جبالى رئيس المجلس بالتهنئة للنواب وقال في ختام الجلسة: «تقدم بالتهنئة لجميع النواب الذين كان النجاح حليفهم في انتخابات هيئات اللجان وادعو لهم بالتوفيق والسداد في مواصلة مسيرة النجاح».