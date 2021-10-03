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«أسأت التقدير».. مطرب الراب الفلسطيني يعتذر عن تغيير كلمات النقشبندي

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«أسأت التقدير».. مطرب الراب الفلسطيني يعتذر عن تغيير كلمات النقشبندي «أسأت التقدير».. مطرب الراب الفلسطيني يعتذر عن تغيير كلمات النقشبندي

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بعد موجة من الانتقادات، اعتذر مطرب الراب الفلسطيني، شب جديد، عن تغييره ابتهال «مولاي إني ببابك» الشهير للشيخ سيد النقشبندي بحفلة مؤدي الراب المصري، مروان بابلو.

وكتب، شب جديد، عبر خاصية «ستوري» بحسابه الشخصي بـ«إنستجرام»: «أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة..ثانيا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذي حصل، وكل الحب والاحترام لأخوى مروان.

وتابع: «واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو أني كنت أعرف إنه اللي حصل حساس ومسيئ لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني، بتمنى أنكم ما تزعلوا منى، نيتي كانت صافية، والله ولي التوفيق، ومروان ملوش دعوة خالص».

مطرب الراب الفلسطيني، شب جديد

و أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا صحفيا، أمس السبت، أعلنت فيه منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو، باعتباره أحد مؤدي الراب، حيث إنه ليس عضوا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وتُخطَر كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، إثر تغييره كلمات ابتهال «مولاي إني ببابك» للشيخ سيد النقشبندي بحفله الذي اقيم الجمعة الماضية.

مطرب الراب الفلسطيني شب جديد
مطرب الراب الفلسطيني شب جديد

المصرى اليوم

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