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اختبروا تجربة ضيافة غير مسبوقة في قلب الحدث المرتقب الأهم لهذا العام: افتتاح فندق روڤ إكسبو 2020

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اختبروا تجربة ضيافة غير مسبوقة في قلب الحدث المرتقب الأهم لهذا العام: افتتاح فندق روڤ إكسبو 2020 اختبروا تجربة ضيافة غير مسبوقة في قلب الحدث المرتقب الأهم لهذا العام: افتتاح فندق روڤ إكسبو 2020

 

بعد انتظار طويل، وبالتزامن مع انعقاد حدث "إكسبو 2020 دبي" في القترة ما بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، يسرُّ سلسلة فنادق "روڤ" أن تدعوكم لتكونوا في قلب الحدث والإقامة في الفندق الوحيد في الموقع "روڤ إكسبو 2020" الذي افتُتِح مؤخراً.

ويُوفّر فندق "روڤ إكسبو 2020" الذي يقع بالقرب من ساحة الوصل لضيوفه من مختلف أنحاء العالم البوابة المثالية للاجتماع من جديد وإعادة التفكير في المستقبل، ويُتيح لهم الاستمتاع بكل ما يفضّلونه من العلامة التجارية "روڤ" تحت سقف واحد. 

ويتميّز الفندق بتصميم داخلي عصري ووسائل راحة مستدامة وخدمات ضيافة سلسلة تُجسِّدُ جوهر "تجربة روڤ" #RoveExperience. ويضمّ فندق "روڤ إكسبو 2020" 312 غرفة من طراز "كينغ" و"توين" وغرف يسهل الوصول إليها، إضافةً إلى 19 جناح "روڤ" فاخر. وسيحتضن الفندق أيضاً عدداً من المطاعم والمنافذ الاجتماعية مثل "ذا ديلي" و"روڤ كافيه" وذا بار"، إضافةً إلى حوض سباحة على السطح وشرفة مطلّة على ساحة الوصل. وسيستضيف الفندق مساحة مخصصة لـ"ديستريكت 2020" تعرض مستقبل موقع "إكسبو 2020 دبي" و"منصة" التصميم الإماراتي التي تعرض منتجات التصميم المعاصر. ويُوفّر الفندق لضيوفه وسائل راحة مستدامة بالكامل داخل الغرف وإمكانية تسجيل مغادرة متأخّرة وغرف تبديل ملابس ذاتية الخدمة وغيرها المزيد.

وتمّ تشييد فندق "روڤ إكسبو 2020" الحاصل على شهادة "جرين كي" المرموقة للممارسات البيئية، وفق معايير بيئية صارمة وأحدث تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة وحلول الحدّ من هدر الطعام، وغيرها المزيد، بما يتماشى مع روح الاستدامة للعلامة التجارية "روڤ"

وبما أنّ التواصل هو أحد الركائز الأساسية للعلامة التجارية، يتّصل موقع "إكسبو 2020 دبي" ببقية أنحاء دبي بسلاسة، ما يُسّهل تنقّل الزوّار بين المدينة وأيّ من مواقع فنادق "روڤ" الثمانية المترابطة في المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، يقع فندق "روڤ إكسبو 2020" بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي ويسهل الوصول إليه من مطار دبي الدولي، ومطار أبوظبي الدولي، ومحطة أبوظبي للسفن السياحية.

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اختبروا تجربة ضيافة غير مسبوقة في قلب الحدث المرتقب الأهم لهذا العام: افتتاح فندق روڤ إكسبو 2020

اختبروا تجربة ضيافة غير مسبوقة في قلب الحدث المرتقب الأهم لهذا العام: افتتاح فندق روڤ إكسبو 2020