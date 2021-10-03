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تعلم التداول عبر الإنترنت يعتمد على بناء إستراتيجية قصيرة المدى يستخدمها المتداولون لشراء وبيع الأدوات المالية بهدف إغلاق الصفقات بنهاية اليوم. ازدادت شعبية فكرة تعلم التداول عبر الانترنت في المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

لعبت التكنولوجيا دورًا كبيرًا في هذا - بفضل اتصالات النطاق العريض والهاتف المحمول السريعة ، لدينا ثروة من معلومات السوق في الوقت الفعلي في متناول أيدينا. وقد أدى ذلك إلى وصول عدد أكبر من الأشخاص إلى الأسواق من خلال تعلم التداول عبر الانترنت ، بمعنى آخر ، وضع الصفقات على مدار اليوم لمحاولة الاستفادة من التقلبات مع ارتفاع أسعار السوق وهبوطها.

لكن ما هي الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها؟ هل يجب أن تبقي الأمر بسيطًا ، أم تستخدم شيئًا أكثر تعقيدًا؟

كيفية استخدام التحليل الفني للتداول عبر الانترنت

يستخدم العديد من المتداولين اليوميين التحليل الفني من خلال تحليل مخططات الأسعار ، مثل مخططات الشموع ، يوصون باتباع نهج "نظيف" لاستراتيجية التداول عبر الانترنت الخاصة بهم. يفضل هؤلاء التجار عدم تحميل مخططاتهم بالعديد من المؤشرات المختلفة من أجل محاولة لتخمين الاتجاه.

بدلا من ذلك ، سوف يركزون فقط على السعر ؛ غالبًا ما يشار إلى هذا باسم "تداول حركة السعر". عند التداول عبر الانترنت بهذه الطريقة ، لا يزال لديك بعض النقاط المرجعية الأساسية بناءً على ما حدث سابقًا ، لمساعدتك في التخطيط لعمليات التداول عبر الانترنت المستقبلية.

بالنسبة لبعض المتداولين اليوم ، تعتبر أعلى وأدنى مستويات اليوم السابق من المستويات المهمة التي يجب مراقبتها عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لإستراتيجية لذلك اليوم. هذا في الواقع منطقي تمامًا: كانت قمة الأمس بمثابة النقطة التي تغيرت فيها المعنويات وعاد البائعون إلى السوق ، مما دفع السعر إلى الانخفاض. وبالتالي ، كان إجماع السوق أن السعر مرتفع للغاية. وبالطبع ، يظهر أدنى مستوى في اليوم السابق حيث استعاد المشترون الثقة لأنهم شعروا أن السوق مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية - فقد صوتوا بمحافظهم واشتروا. قد تكون هذه المستويات مهمة إذا ظهرت مرة أخرى ، ويمكن أن توفر حجر الزاوية لاستراتيجية تعلم التداول عبر الانترنت.

استراتيجيات تعلم التداول عبر الانترنت

يمكن أن تختلف استراتيجيات تعلم التداول عبر الانترنت عن استراتيجيات التداول عبر الانترنت طويلة المدى ، من حيث أنها تركز أكثر على الاستفادة من الحركات قصيرة المدى في السوق ، بدلاً من التحركات التي تحدث على مدى عدد من الأيام أو الأسابيع. يحتاج المتداولون اليوميون إلى التركيز باستمرار ، حيث يمكن للأسواق أن تتحرك فجأة على المدى القصير. تعتبر الإستراتيجيات قصيرة المدى فعالة بشكل خاص في الأسواق المتقلبة ، مثل تداول النفط.

تتضمن بعض الاستراتيجيات اليومية ما يلي:

استراتيجية تتبع الاتجاه

يعني استراتيجية الارتداد

استراتيجية سلخ فروة الرأس

إستراتيجية تداول الزخم



لا توجد إستراتيجية تعمل طوال الوقت ، ولكن حتى استراتيجية تعلم التداول عبر الانترنت البسيطة يمكن أن تساعد المتداول في محاولة تحديد التداول عبر الانترنت منخفضة المخاطر وعالية المكاسب في نقاط مهمة على مدار اليوم. قد يستخدم بعض المتداولين أيضًا فشل إحدى الصفقات كفرصة لإنشاء أخرى. إذا انكسر المستوى ، يمكن أن يشير ذلك إلى بدء اتجاه جديد ، مما يوفر فرصة أخرى للمحاولة والربح. يمكن أن يؤدي تعلم التداول عبر الانترنت الناجح في بورصة العقود الآجلة غالبًا إلى منح المستثمرين حساب تداول يومي ممول ، إذا كانت أرباحهم تتطابق مع أكثر من المتطلبات اليومية.

كيفية تعلم التداول عبر الانترنت

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يمنحك الحساب الحقيقي حق الوصول التلقائي إلى حساب تجريبي ، حيث يمكنك التدرب على الأموال الافتراضية.

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قرر ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع. حدد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك بناءً على ما إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع أو ينخفض.

مواكبة مع الأخبار.

إذا كنت تتداول في الأسهم أو العملات الأجنبية ، على وجه الخصوص ، يمكن أن تتأثر هذه الأسواق على المدى القصير بالأخبار الرئيسية أو الأحداث الاقتصادية.

استخدام ضوابط إدارة المخاطر.

يمكن أن تساعد أوامر وقف الخسارة في إغلاق الصفقات إذا تحرك السوق ضدك ، مما يقلل من مخاطر خسارة رأس المال.

مثال على تعلم التداول عبر الانترنت: GBP / USD

في صباح يوم 22 أبريل ، يمكن للمتداول اليومي في المملكة المتحدة أن ينظر إلى أعلى وأدنى مستوى لليوم السابق في زوج العملات الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي الشهير. خلال اليوم السابق ، عندما انخفض السعر مرة أخرى إلى مستوى 1.4300 ، عاد المشترون. بالطبع ، لم تكن هناك طريقة لمعرفة ما سيحدث في 22 أبريل ، ولكن كانت هناك فرصة معقولة أن ينتهي الأمر بـ 1.4300 إلى أن يصبح مستوى مهم لتداول ذلك اليوم. سيكون من المتوقع أن يتراجع المشترون مرة أخرى قبل علامة 1.4300.

تعلم التداول عبر الانترنت: الدعم والمقاومة

كما يتضح من الرسم البياني ، هذا بالضبط ما حدث. كانت هناك في الواقع مناسبتان على مدار ساعتين انخفض فيها سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي مرة أخرى نحو ذلك المستوى ، متداولًا هبوطيًا إلى 1.4320. سيفكر المتداول اليومي في الشراء هنا حيث كان هناك طلب في اليوم السابق.

ميزة كبيرة أخرى لاستخدام مستويات الدعم والمقاومة المطلقة مثل هذه لتخطيط الصفقات هي إدارة المخاطر بالغة الأهمية. تعلم التداول عبر الانترنت هو بالطبع كل شيء عن محاولة جني الأرباح ts ، ولكن من المهم أيضًا الحد من الخسائر عندما لا تسير الأمور كما هو مخطط لها. إذا انخفض سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى ما دون مستوى 1.4300 ، فمن الواضح أن شيئًا ما قد تغير ويمكن الخروج من تعلم التداول عبر الانترنت لخسارة صغيرة يمكن التحكم فيها.

نصائح تعلم التداول عبر الانترنت

اتبع القواعد الخاصة في استراتيجيتك

الانضباط هو أحد أهم السمات المشتركة بين المتداولين المتمرسين. راقب عاداتك السيئة وتطلع إلى حلها في أسرع وقت ممكن. أنت تتداول بطريقة منضبطة إذا قررت مجموعة قواعد مدروسة بعناية لتحكم قرارات التداول عبر الانترنت الخاصة بك ، ثم اتبعتها. ابحث عن طرق لمنع نفسك من خرق القواعد الخاصة بك وابحث عن معالجتها إذا أصبحت مشكلة. بصفتك متداولًا يوميًا ، من الجيد إعادة تقييم القواعد الخاصة بك في نهاية كل شهر ، نظرًا للإطار الزمني الأقصر لهذا النمط من التداول عبر الانترنت.

إدارة أموالك

إدارة الأموال ضرورية عند تعلم التداول عبر الانترنت. في الواقع ، هو أحد العناصر الأساسية للتداول عبر الانترنت على مدار أي إطار زمني. بالتأكيد ، إذا كنت تخطط للتداول عبر الانترنت لسنوات عديدة قادمة ، فستحتاج إلى تطبيق استراتيجيات إدارة الأموال الناجحة. هناك كتب كاملة مخصصة لهذا الموضوع ، وتحتوي على العديد من الأساليب المختلفة ، وتحتاج إلى قضاء بعض الوقت في العثور على طريقة تناسبك. نسبة المخاطرة / المكافأة مهمة. تذكر أنه لا يهم إذا ربحت 90٪ من الوقت إذا كانت خسائرك أكبر بكثير من مكاسبك. المهم هو أن أرباحك أكبر من خسائرك.

استخدم دائمًا إدارة المخاطر

لا تنس أبدًا استخدام أوامر وقف الخسارة لإدارة مخاطرك عندما تقوم بتقديم طلباتك لدخول السوق. هذا هو تأمينك. يجب أن تكون على دراية بالمكان الذي يجب أن تكون فيه نقاط التوقف الخاصة بك بالضبط قبل دخول التجارة. هذه عادة جيدة وستساعد في حماية نفسك من الصفقات التي تتعارض معك. يمكن أن يكون وقف الخسائر القياسي عرضة للانزلاق عند حدوث فجوة في الأسعار ، ومع ذلك ، فإن وقف الخسائر المضمون سيؤدي دائمًا إلى إغلاق الصفقات عند المستوى الذي اخترته.

سيكولوجية تعلم التداول عبر الانترنت

حافظ على توازن محفظتك.

يجب أن تحاول دائمًا أن تظل هادئًا - هذا صحيح بشكل خاص عندما تواجه خسارة. حافظ على هدوئك وتفاعل وفقًا لقواعدك. تدرب عقليًا على أسوأ السيناريوهات الخاصة بك ، حتى إذا حدثت ، فأنت مستعد ويمكن أن تحافظ على توازنك. تذكر أنه عند التداول عبر الانترنت برافعة مالية ، يمكن أن تتجاوز خسارتك المبلغ الذي أودعته في الصفقة.

تقدم بعض شركات التداول عبر الانترنت خصوصا على تداول عقود الفروقات ، مما يساعد على تقليل المخاطر حيث تعمل هذه الحسابات على تعطيل استخدام الرافعة المالية والبيع على المكشوف وتعلم التداول عبر الانترنت.

لا تدع آراء المتداولين الآخرين تؤثر على استراتيجية التداول عبر الانترنت التي تستعملها او في اختيار شركة تداول موثوقة. في بعض الأحيان ، سيقدم متداولون آخرون وجهات نظرهم في السوق ويقدمون المشورة دون التفكير في منهجية التداول عبر الانترنت الخاصة بك. إذا كنت ترغب في الحصول على مشورة ، يجب عليك استشارة أحد المتخصصين المؤهلين الذين سيكونون قادرين على تقدير أسلوبك في التداول عبر الانترنت وتقديم أفكارهم وفقًا لذلك ، دون إقصائك عن المسار الصحيح.

كن صبورا.

يجب التركيز على أهمية الصبر عند التداول عبر الانترنت. إذا لم تتمكن من العثور على أي فرص تجارية مجدية ، فلا تتداول من أجلها. عندما تتعرف على السوق ، قد تجد أن معرفة وقت فتح أو إغلاق صفقة ما يصبح أسهل. الحدس الخاص بك هو شيء يزداد حدة كلما أصبحت أكثر خبرة كتاجر.

كن على دراية بمستويات التوتر لديك. يمكن أن يكون تعلم التداول عبر الانترنت مرهقًا لأنه يتطلب اهتمامًا وتحفيزًا مستمرين. يمكنك مواجهة هذا من خلال تخصيص بعض الوقت للتفكير في أولوياتك. احصل على بعض منظور التداول عبر الانترنت ومكانه في حياتك. يمكن أن يكون الى مستويات التوتر المتزايدة تأثير سلبي على قرارات التداول عبر الانترنت الخاصة بك ، لذلك إذا كنت تشعر أن مستويات التوتر لديك آخذة في الارتفاع ، فمن المحتمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب للابتعاد. يمكنك العودة إلى التداول عبر الانترنت لاحقًا عندما تكون في الإطار العقلي الصحيح.

طور استراتيجية مرنة.

عندما تتداول ، من الضروري أيضًا أن تكون مرنًا مع مصفقاتك. يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة ولذا عليك أن تكون مرنًا في أسلوبك. يجب أن تكون مستعدًا للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة ، ولتغيير إستراتيجية التداول عبر الانترنت الخاصة بك وفقًا لذلك.

التزم بالسوق الذي اخترته وإطار زمني معين. هاتان معلمتان يمكنك التحكم فيهما في بيئة يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة.

لا تخف من تحقيق ارباحك.

إذا وجدت أنك خرجت من صفقة رابحة ولكن الاتجاه مستمر ، فلا تندم على قرارك. لقد حققت ربحًا ، لذا ابدأ في البحث عن الفرصة التالية. إذا كنت قلقًا من أنك غالبًا ما تخرج مبكرًا جدًا وتفتقد الفرصة ، فيمكنك تصميم واختبار تقنية إعادة الدخول.

احتفظ بسجلات تداول مفصلة.

عندما تدير صفقة معينة ، يمكنك تدوين أسباب دخولك فيها. سيساعدك هذا لاحقًا حيث يمكنك تقييم تداولاتك السابقة من أجل التعلم منها. من خلال الاحتفاظ بسجلات جيدة وتدوين سبب ذلك.

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