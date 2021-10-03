سهير رمزي ضيفة وفاء الكيلاني في «السيرة» على dmc

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تحل الفنانة سهير رمزي ضيفة على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

تتحدث «سهير» خلال اللقاء عن حياتها الشخصية وذكريات مرحلة الطفولة، وعلاقتها القوية بوالدتها الفنانة درية أحمد، وكيف أنها تعلقت بها بشكل قوي على مدار حياتها، فضلا عن معرفتها بوالدها الحقيقي في سن 13 عاما، ثم زيجاتها المتكررة وأسباب رفضها للإنجاب. كما تستعرض مراحل عديدة من حياتها الشخصية والفنية.

تكشف أيضا تفاصيل تعاملها مع أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، لا سيما قبل وبعد خلع الحجاب، بالإضافة إلى المواقف الصعبة والمختلفة التي مرت بها خلال مسيرتها الفنية.