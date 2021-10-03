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ذروة الموجة الرابعة لا تزال في طريقها.. إصابات كورونا ترتفع إلى 151% خلال شهر

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ذروة الموجة الرابعة لا تزال في طريقها.. إصابات كورونا ترتفع إلى 151% خلال شهر ذروة الموجة الرابعة لا تزال في طريقها.. إصابات كورونا ترتفع إلى 151% خلال شهر

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بالتزامن مع بدء الموجة الرابعة من جائحة ، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن نسبة الزيادة في إصابات كورونا خلال الشهر الأخير في بلغت 151%، إذ سجلت الوزارة مطلع سبتمبر 303 إصابات، وصول إلى 761 إصابة أمس السبت.

وكانت وزارة الصح أعلنت أمسي السبت، أن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا من المتوقع أن تكون منتصف شهر أكتوبر الجاري، وطالبت من المواطنين ضرورة الالتزام بالتدابير الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وجددت دعوتها للمواطنين بشأن سرعة التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض الموجة الرابعة من كورونا، وقالت إن أعراض الموجة الرابعة من كورونا لم تتغير منذ انتشار جائحة كورونا الأولى وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وسيلان الأنف والعطس والسعال والصداع الشديد وآلام في البطن والعظام وفقدان حاستي الشم والتذوق والكحة وإحساس بالتعب والأرق والخمول.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد إعلان وزارة الصحة أمس خروج 822 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاؤهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 257708 متعافيا حتى السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرالوفيات شهد قفزة كبيرة خلال نفس الفترة بلغت 166.6%، في دلالة على ارتفاع الحالات الخطيرة المصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت تسجيل 761 إصابة و32 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات بالفيروس في مصر حتى السبت، هو 306030 من ضمنهم 258252 حالة تم شفاؤها، و17399 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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