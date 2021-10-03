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السجن 3 سنوات غياببا لعاطل نشر صورا خادشة للحياء لفتاة على «فيس بوك»

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السجن 3 سنوات غياببا لعاطل نشر صورا خادشة للحياء لفتاة على «فيس بوك» السجن 3 سنوات غياببا لعاطل نشر صورا خادشة للحياء لفتاة على «فيس بوك»

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قضت محكمة قنا الإقتصادية، في القضية رقم 362 لعام 2021 جنح إقتصادية قنا، بالسجن 3 أعوام غيابيًا لعاطل وغرامة مائة ألف جنيه، بتهمة إنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» باسم فتاة وقام بنشر صورها وأرقام هاتفها المحمول وعبارات خادشة للحياة، بمركز دشنا.

تعود أحداث القضية إلى نوفمبر من عام 2019 عندما قدمت المجني عليها «أسماء.ر.م» شكوى بتضررها من قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب باسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انتحل شخصيتها وقام بنشر أرقام هواتفها المحمول وصورتها الشخصية وعبارات تشهير وإساءة منها «دا رقمي الواتساب ابعتلي هرد عليك وأيضًا عبارة أنا اسماء أمارس الجنس ودا رقمي» مما أصابها بأضرار أدبية ونفسية جسيمة.

وبعد الفحص من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تبين أن المتهم في الواقعة «عادل.ع.خ»، عاطل، مقيم من قرية أبومناع مركز دشنا، انتحل صفة فتاة ونشر عبارات مسيئة لسمعتها وأرقام هواتفها المحمول، فعاقبته المحكمة بالسجن 3 أعوام مع الشغل غيابيًا وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه مع الزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

المصرى اليوم

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