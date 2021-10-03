أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة المنوفية تعزز قدرات العاملين بعقد ورشة عمل موسعة حول موازنة البرامج والأداء

Print
جامعة المنوفية تعزز قدرات العاملين بعقد ورشة عمل موسعة حول موازنة البرامج والأداء جامعة المنوفية تعزز قدرات العاملين بعقد ورشة عمل موسعة حول موازنة البرامج والأداء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية، دورة موسعة للعاملين بالجامعة حول موازنة البرامج والأداء، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المركز، والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة.

وتضم فاعليات هذة الورشة العاملين بإدارة الشؤون المالية والمتخصصين بموازنة البرامج والأداء بجامعة المنوفية والكليات التابعة لها، وذلك لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تلك المجالات الهامة.

وألقى المحاضرات خبراء من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لتعزيز المهام في مجموعة من الموضوعات وتشمل مدخل في موازنة البرامج والأداء والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وبرنامج عمل ورؤية في 2020- 2030.

حاضر في فاعليات الورشة والتي استمرت 3 أيام، الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الأصطناعي، الدكتورة هبه عادل سليمان، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، وعاطف حسن محمد، خبير بصندوق تطوير التعليم، وإيمان محمد عثمان، مسؤول الموازنة بصندوق تطوير التعليم والسعودي شريف شبل مسؤول الموازنة بصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ومصطفى عاطف حلمي محاسب متدرب بموازنة صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. وقد أختتمت الورشة بإهداء الوحدات الحسابية للجامعة ملف ملون يشتمل على خريطة البرامج والعمليات المكونة لموازنات البرامج والأداء.

عقدت الفاعليات تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالقوي أحمد، المشرف العام لمركز الدراسات، والدكتور أحمد صابر، مشرف إدارة التدريب، وهدى عبدالسلام، مدير عام المركز، وميرال الجاويش، مدير إدارة التدريب بالمركز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

تعرف على جوائز المكرمين في ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14

تعرف على جوائز المكرمين في ختام مهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ14