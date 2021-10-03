جامعة المنوفية تعزز قدرات العاملين بعقد ورشة عمل موسعة حول موازنة البرامج والأداء

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عقد مركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية، دورة موسعة للعاملين بالجامعة حول موازنة البرامج والأداء، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة المركز، والمحاسب أكرم عبدالدايم، أمين عام الجامعة.

وتضم فاعليات هذة الورشة العاملين بإدارة الشؤون المالية والمتخصصين بموازنة البرامج والأداء بجامعة المنوفية والكليات التابعة لها، وذلك لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم في تلك المجالات الهامة.

وألقى المحاضرات خبراء من وزارة التعليم العالي ووزارة المالية لتعزيز المهام في مجموعة من الموضوعات وتشمل مدخل في موازنة البرامج والأداء والتحول الرقمي والتنمية المستدامة وبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر في 2020- 2030.

حاضر في فاعليات الورشة والتي استمرت 3 أيام، الدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الأصطناعي، الدكتورة هبه عادل سليمان، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، وعاطف حسن محمد، خبير بصندوق تطوير التعليم، وإيمان محمد عثمان، مسؤول الموازنة بصندوق تطوير التعليم والسعودي شريف شبل مسؤول الموازنة بصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء ومصطفى عاطف حلمي محاسب متدرب بموازنة صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء. وقد أختتمت الورشة بإهداء الوحدات الحسابية للجامعة ملف ملون يشتمل على خريطة البرامج والعمليات المكونة لموازنات البرامج والأداء.

عقدت الفاعليات تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالقوي أحمد، المشرف العام لمركز الدراسات، والدكتور أحمد صابر، مشرف إدارة التدريب، وهدى عبدالسلام، مدير عام المركز، وميرال الجاويش، مدير إدارة التدريب بالمركز.