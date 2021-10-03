«وحدة لم الشمل» بالمنيا: أنهينا 63 حالة خصومة ونزاعات أسرية لمواجهة الطلاق

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واصل فرع وحدة لم الشمل بالمنيا اليوم الأحد، عقد لقاءًا جديدًا؛ موسعاً بأعضاء الوحد لمتابعة سير أعمال الوحدة في مختلف أنحاء المحافظة، والوقوف على آخر تطوراتها، وبحث آليات تكثيف الجهود في الفترة المقبلة، من خلال فريق عمل الوحدة، ووعّاظ منطقة الوعظ المنتشرين بكافة مراكز المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الارتقاء بعمل فرع وحدة لم الشمل بالمنيا، وفي ضوء توجيهات قيادة وحدة لم الشمل المركزية بمشيخة الأزهر الشريف.

ترأس حوار الاجتماع فضيلة الشيخ لطفي إسماعيل، مدير عام منطقة الوعظ نيابة عن الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس فرع وحدة لم الشمل ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية.

حيث ناقش كيفية الارتقاء بعمل الوحدة ومتابعة كافة الحالات التي ترد لفرع الوحدة بعناية فائقة كي يتم بتر المشكلات الأسرية من جذورها وتنعم الأسرة المصرية بمزيدٍ من الآمن والاستقرار.

تطرق الاجتماع كذلك إلقاء المزيد من الضوء حول الحالات الواردة لفرع الوحدة والتي تم البت فيها وحلها على مدار الأشهر الماضية.

وفي أثناء الاجتماع تم توزيع الحالات التي تم استلامها بالشهر الجاري للعمل على حلها على الفور وفي اقرب مدة زمنية بما يمكن من تقوية أواصر الأسرة المصرية

وأكد الأستاذ محمد سعد، منسق عام فرع الوحدة، بأن حصاد الفرع على مدار الثلاثة أشهر الماضية قد تمكن من إنهاء خصومات 63 حالة ما بين خصومات ونزاعات أسرية وجاري العمل على حل مشكلات 7 حالات خلال الأسبوع الجاري من الشهر ذاته.

ومن جانبه صرح «طلب» بأن فرع الوحدة يواصل جهده الدؤوب لإطفاء المزيد من الاستقرار على كيان الأسرة المصرية تحت شعار «أسرة مستقرة = مجتمع أمن» وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي الرائد الذي اضطلع به الأزهر الشريف عبر تاريخه، وتحقيقًا لرسالته العالمية المُستنيرة.