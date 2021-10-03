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تسجيل 9 وفيات و 548 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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تسجيل 9 وفيات و 548 اصابة بفيروس كورونا في الاردن تسجيل 9 وفيات و 548 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

المدينة نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 وفيات و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10736 وفاة و825245 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 2.65 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة السبت.

 

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12564 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 63 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 44 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 460 حالة.

 

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 9 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

 

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 12 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 24 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

 

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5 بالمئة.

 

وأشار الموجز إلى تسجيل 920 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 801945 حالة.

 

كما أشار إلى إجراء 20716 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10122069 فحصاً.

 

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3720605، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3298920.

جي بي سي نيوز

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