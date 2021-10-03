لجنة حقوق الإنسان تقدم خدمات صحية وتوزع هدايا عينية بمنطقة سجون المنيا

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قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية امن المنيا – منطقة سجون المنيا للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وقد شارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الاجتماعية (لرعاية المسنين والأيتام) بنطاق المحافظة، وتوزيع عدد من الهدايا العينية، وتوقيع الكشف الطبي على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم.