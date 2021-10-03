أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

لجنة حقوق الإنسان تقدم خدمات صحية وتوزع هدايا عينية بمنطقة سجون المنيا

Print
لجنة حقوق الإنسان تقدم خدمات صحية وتوزع هدايا عينية بمنطقة سجون المنيا لجنة حقوق الإنسان تقدم خدمات صحية وتوزع هدايا عينية بمنطقة سجون المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالمرور على المواقع الشرطية والخدمية بنطاق مديرية امن المنيا – منطقة سجون المنيا للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر وكفالة احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

وقد شارك فيها قطاع الخدمات الطبية بفريق طبي من جميع التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين والمحتجزين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما قامت اللجنة بزيارة عدد من دور الرعاية الاجتماعية (لرعاية المسنين والأيتام) بنطاق المحافظة، وتوزيع عدد من الهدايا العينية، وتوقيع الكشف الطبي على المقيمين بها وصرف العلاج اللازم لهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي