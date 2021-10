«متلازمة زكي».. جامعة كاليفورنيا تطلق اسم باحثة ومكتشفة مصرية على طفرة جينية

★ ★ ★ ★ ★

أطلق فريق من علماء الطب الجيني، بجامعة كايفورنيا اسم الباحثة المصرية، مها زكي، أستاذ ورئيس قسم الوراثة الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على طفرة جينية نادرة تصيب الأجنة مسببة إعاقات في سن الطفولة، اكتشفتها الباحثة المصرية حديثًا، وشاركت الفريق العلمي المرموق للوقوف على سبل معالجتها والحد من إصابة الأجنة بها.

وحسبما نقله موقع «ميدكال اكسبريس»، اليوم الأحد، تمكن فريق من العلماء بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان دييجو ومعهد رادي للأطفال للطب الجيني، بمشاركة باحثين من مصر والهند والإمارات العربية المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة، حالة وراثية_ غير معروفة سابقا_ تؤثر على الأطفال، كما وجدو طريقة محتملة لمنع حدوث هذه الطفرة الجينية عن طريق إعطاء دواء أثناء الحمل، بفضل الباحثة المصرية التي قامت باكتشاف هذه الطفرة للمرة الأولى.

ونقل موقع ميديكال اكسبريس، الأحد نتائج الدراسة التي أجراها باحثون في عدد 30 سبتمبر 2021 من مجلة The New England Journal of Medicine.، كما نقل عن جوزيف جليسون، كبير مؤلفي الدراسة، وأستاذ علم الأعصاب بمعهد رادي للطب الجيني بكلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجوأن فريق البحث قرر أن يطلق على الطفرة الجينية المكتشفة اسم «متلازمة زكي» نسبة إلى المؤلفة المشاركة الدكتورة مها زكي، بالباحثة في المركز القومي للبحوث في القاهرة، بمصر، نظرًا لدورها في اكتشفات هذه الطفرة الجينية للمرة الأولى.

وبحسب الدراسة تؤثر «متلازمة زكي» على نمو العديد من أعضاء الجسم قبل الولادة، بما في ذلك العين والدماغ واليدين والكلى والقلب، وقد يعاني الأطفال بسببها من إعاقات مدى الحياة، ويبدو أن الحالة نادرة، ولكن يلزم إجراء دراسات مستقبلية لتحديد مدى انتشارها.

وأكد جليسون، الدور المحوري للباحثة المصرية، في اكتشاف هذه الطفرة الجينية قائلًا: «الأطفال المصابون بهذه الحالة حيروا العلماء لسنوات عديدة؛ لقد لاحظنا أطفالا في جميع أنحاء العالم يعانون من طفرات في الحمض النووي في جين Wnt-less (WLS)، لكننا لم ندرك أنهم جميعا مصابون بنفس المرض حتى قارن الأطباء الملاحظات السريرية».