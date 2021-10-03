محافظ بني سويف يتفقد أول مصنع بمجمع الصناعات المقامة على مساحة 70 فدانا

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بنى سويف عمر الشيخ قام الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتفقد تشغيل أول مصنع بالمجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية، ضمن 73 مصنعاً جاري الانتهاء من إجراءات تشغيلها،حيث يحتوى المجمع الصناعي للمشروعات الصغيرة على 266 وحدة صناعية بتكلفة إنشائية قاربت على المليار جنيه ضمن المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنشاء 13 مجمعاً صناعياً على مستوى الجمهورية بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وصغار رجال الأعمال من الشباب.

رافق المحافظ خلال الزيارة :المحاسب محمد سلطان رئيس المنطقة الخامسة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،المحاسب منتصر رشدي رئيس فرع الجهاز ببني سويف،والمهندس حسن زيطة نائب رئيس فرع الجهاز بالمحافظة، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس رجب يونس مدير منطقة بياض العرب الصناعية.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته بأولى ثمار المشروع القومي الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً على أن الدولة المصرية تسير بخطى ناجحة نحو أهدافها وفقاً لرؤية التنمية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن والدفع بالاقتصاد القومي.

وأكد محافظ بني سويف على تنوع مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة قام بتمويل أكثر من 248 ألف مشروعاَ ليوفر حوالي 400 ألف فرصة عمل بقيمة تزيد عن 3 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة الأخيرة وخلال الـ 20 شهراً الماضية زاد عدد المشروعات الممولة ليصل إلى حوالي 50 ألف مشروعاً بقيمة تزيد عن المليار جنيه، وذلك لاهتمام المحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة وتوقيع أول وثيقة لتوحيد جهود العمل الأهلي تضم 40 جمعية والتي معظمها يدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار محافظ بني سويف أن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية «مشروعك» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في 2015 ،قد وفرت تمويلات بقيمة مليار و600 مليون جنيه لتنفيذ أكثر من 13 ألف مشروعا وتوفير فرص عمل تزيد عن 16 ألف عمل، بجانب التمويلات المقدمة من صندوق التنمية المحلية والتي تزيد عن مئة مليون جينه.

كما سلم المحافظ خلال زيارته لمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين تمويل بإجمالي 550 ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال تعبئة وتغلبف المواد الغذائية والبقالة ،حيث أكد المحافظ على أهمية تبني الأفكار الخاصة بمشروعات ريادة الأعمال لاستكشاف الأفكار الجديدة لدى الشباب، مما يساعد في دعم خدمات المجتمع، وبهدف تحويل الأفكار المبتكرة إلى منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ والتطوير وذات قيمة اقتصادية واجتماعية.

وتفقد المحافظ منظومة العمل داخل مقر الجهاز ،بداية من دخول المواطن،والإجراءات والخطوات التي يتم السير فيها للاستفادة من الخدمات التي يوفرها الجهاز،حيث تفقد المحافظ قاعة الاستقبال وتسجيل البيانات ووحدات الإقراض المباشر، والجهات الوسيطة للبنوك والجمعيات الأهلية،علاوة على تفقد وحدة متابعة المشروعات الصغيرة وغيرها، واستمع لعرض موجزعن الخدمات والأنشطة المالية وغير المالية، والتي تشمل تمويل جميع المشروعات القائمة والجديدة، وأنظمة التمويل المختلفة، والإقراض المباشر من خلال البنوك والجمعيات الأهلية، وخدمات فترات السماح والسداد، والخدمات غير المالية مثل التسويق والتدريب وتقديم الدعم الفنى وتوفير النماذج الاسترشادية لدراسات الجدوى للمشروعات.