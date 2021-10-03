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استشاري أمراض صدر يكشف أعراض جديدة لكورونا

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استشاري أمراض صدر يكشف أعراض جديدة لكورونا استشاري أمراض صدر يكشف أعراض جديدة لكورونا

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كشف الدكتور محمود عبدالمجيد استشاري أمراض الصدر والمدير السابق لمستشفى صدر العباسية، عن ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى المضاعفات الجديدة للإصابة.

قال «عبدالمجيد» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد إنه أغلب الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا هي أعراض نفسية، ذلك إلى جانب الأعراض الحقيقية للإصابة، حيث يشعر المصابون بتغير في الحالة المزاجية.

وأشار إلى ظهور أعراض جسدية جانبية مثل سقوط الشعر والتهابات الجلد وبالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق، موضحًا أن كل هذه الأعراض تذول ويعود الجسم إلى طبيعته إلا في حالة تأثر الرئة.

وأضاف أنه على المتشكك في إصابته بفيروس كورونا التوجه للطبيب، لافتًا إلى أن هناك بعض الأدوية يتم تناولها في حالة الاشتباه في الإصابة حيث يتناولها الأطباء مثل «الإيفرمكتين» المخصص لعلاج الجرب، إذ تم اكتشاف فوائده في قتل الفيروس إذا كان بكمية صغيرة في الجسم.

المصرى اليوم

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