تسليم 200 وحدة سكنية للملاك بحي الزهور بمرسى مطروح بعد تطويرها

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تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تسليم الوحدات السكنية للأهالي بحي الزهور بالكيلو 4 التي تم تطويرها.

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح تسليم الــــ 200 وحدة سكنية لملاك الــــ 10 عمارات بالكيلو 4 التي تم تطويرها وذلك بعد سداد المديونيات المتأخرة لكل وحدة سكنية بالمستندات التي تثبت ملكية الوحدات أو توكيلات الوحدات من المواطنين.

وأكد رئيس المدينة باننا مستمرون في العمل في طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية حتي يتم تسليم جميع الوحدات السكنية لسرعة تسليم الوحدات السكنية.

وشدد جاب الله للجنة المشكلة من نائب رئيس المدينة وصندوق الاسكان بالمحافظة والإيرادات والشئون القانونية بمجلس المدينة ورئيس حي الزهور بسرعة تسليم الوحدات السكنية وتذليل كافة المعوقات لضمان استلام الوحدات طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ملاك الوحدات السكنية بسرعة التوجه لمجلس المدينة لاستلام الوحدات وعمل اتحاد شاغلين لكل عمارة ليكونوا مسئولين أمام مجلس المدينة على الصيانة الدورية والحفاظ على أعمال التطوير بالعمارات لسرعة تسليم الوحدات السكنية التي تم تطويرها.