أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تسليم 200 وحدة سكنية للملاك بحي الزهور بمرسى مطروح بعد تطويرها

Print
تسليم 200 وحدة سكنية للملاك بحي الزهور بمرسى مطروح بعد تطويرها تسليم 200 وحدة سكنية للملاك بحي الزهور بمرسى مطروح بعد تطويرها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة تسليم الوحدات السكنية للأهالي بحي الزهور بالكيلو 4 التي تم تطويرها.

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح تسليم الــــ 200 وحدة سكنية لملاك الــــ 10 عمارات بالكيلو 4 التي تم تطويرها وذلك بعد سداد المديونيات المتأخرة لكل وحدة سكنية بالمستندات التي تثبت ملكية الوحدات أو توكيلات الوحدات من المواطنين.

وأكد رئيس المدينة باننا مستمرون في العمل في طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية حتي يتم تسليم جميع الوحدات السكنية لسرعة تسليم الوحدات السكنية.

وشدد جاب الله للجنة المشكلة من نائب رئيس المدينة وصندوق الاسكان بالمحافظة والإيرادات والشئون القانونية بمجلس المدينة ورئيس حي الزهور بسرعة تسليم الوحدات السكنية وتذليل كافة المعوقات لضمان استلام الوحدات طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح ملاك الوحدات السكنية بسرعة التوجه لمجلس المدينة لاستلام الوحدات وعمل اتحاد شاغلين لكل عمارة ليكونوا مسئولين أمام مجلس المدينة على الصيانة الدورية والحفاظ على أعمال التطوير بالعمارات لسرعة تسليم الوحدات السكنية التي تم تطويرها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي