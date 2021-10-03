«شرطة البيئة»: حملة مكبرة تضبط 41 سيارة تتجاوز نسبة العوادم

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بنطاق محافظتى (القاهرة، الجيزة) لضبط السيارات ذات العوادم الكثيفة والتى تتسبب في التأثير على البيئة.. وأسفرت جهودها عن فحص عدد (148) سيارة ضُبط خلالها عدد (41) قضية على النحو التالى (عدد 16 سيارة بنزين- عدد 25 سيارة سولار). بالمخالفة لقانون البيئة وتنبه على المخالفين بتلافى ما تم ضبطه من مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط القضايا المخالفة للقوانين النوعية لاسيما المتعدين على قانون البيئة، وذلك من خلال قيام الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملات مكثفة بالتنسيق مع فروع الإدارة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.