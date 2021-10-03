شوبير يكشف حقيقة تمديد عقد موسيماني مع الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أن تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع المارد الأحمر ليس مؤكداً.

وثارت الشكوك في الفترة الأخيرة حول مصير بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني لفريق الأهلي خاصة في ظل النتائج السيئة للفريق مؤخراً وخسارة بطولة الدوري الممتاز لصالح الغريم التقليدي الزمالك، وبعدها خسارة كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.

وقال أحمد شوبير: بغض النظر عن مفاوضات الوحدة الإماراتي مع موسيماني وما إذا كانت صحيحة أم لا، أود أو أوضح أن كل ما يتردد حول تجديد عقد بيتسو موسمياني عاماً ليس صحيحاً.

وقال شوبير: فكرة تسريب خبر أن الأهلى هيجدد عقد موسيمانى سنة مش حقيقية لأن المدرب مرتبط بالنتائج والبطولات وحاليًا تمديد تعاقد موسيمانى الذي سوف ينتهى بنهاية الموسم الجديد وليس أول أكتوبر مثلما ردد البعض ليست محسومة في الأهلى بعد النتائج الأخيرة للمدرب الجنوب إفريقي.