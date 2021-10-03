أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

شوبير يكشف حقيقة تمديد عقد موسيماني مع الأهلي

Print
شوبير يكشف حقيقة تمديد عقد موسيماني مع الأهلي شوبير يكشف حقيقة تمديد عقد موسيماني مع الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب السابق عن أن تجديد عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع المارد الأحمر ليس مؤكداً.

وثارت الشكوك في الفترة الأخيرة حول مصير بيتسو موسيماني على رأس الجهاز الفني لفريق الأهلي خاصة في ظل النتائج السيئة للفريق مؤخراً وخسارة بطولة الدوري الممتاز لصالح الغريم التقليدي ، وبعدها خسارة كأس السوبر المصري أمام فريق طلائع الجيش.

وقال أحمد شوبير: بغض النظر عن مفاوضات الوحدة الإماراتي مع موسيماني وما إذا كانت صحيحة أم لا، أود أو أوضح أن كل ما يتردد حول تجديد عقد بيتسو موسمياني عاماً ليس صحيحاً.

وقال شوبير: فكرة تسريب خبر أن الأهلى هيجدد عقد موسيمانى سنة مش حقيقية لأن المدرب مرتبط بالنتائج والبطولات وحاليًا تمديد تعاقد موسيمانى الذي سوف ينتهى بنهاية الموسم الجديد وليس أول أكتوبر مثلما ردد البعض ليست محسومة في الأهلى بعد النتائج الأخيرة للمدرب الجنوب إفريقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل)

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

مستشار الرئيس : 31 مليون جرعة لقاح كورونا فى مصر

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري

«الجائزة الكبرى» يختتم فاعليات المهرجان القومى للمسرح المصري